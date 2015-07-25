Apogee Groove – новый портативный усилитель для наушников

Если вы собираете музыкальную коллекцию в lossless форматах или думаете подписаться на недавно открытый сервис качественного аудио TIDAL, очевидно, что вы инвестируете в высокое качество, и именно Groove поможет раскрыть все нюансы и детали звучания для получения наилучшего опыта от прослушивания любимой музыки. С профессиональными наушниками, ноутбуком и Groove, вы можете создавать или сводить музыку в любом месте. По заверению Apogee, качество звука Groove обеспечит вам слышимость каждой детали, как будто вы работаете в профессиональной студии. Groove является достаточно мощным для любого сопротивления и динамически адаптируется к любым наушникам, заставляя их звучать намного качественнее. Вы будете удивлены разницей в звуке: правдивое стерео-поле, пробивной бас и чёткий, чистый верх.